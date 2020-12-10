У трьох областях ліжка для хворих COVID-19 заповнені більш ніж на 60%

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 60% в трьох областях. В середньому по країні заповнені 46,9% таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільш завантаженими є лікарні в Миколаївській (69,7%), Черкаській (61,4%) і Чернігівській областях (60,2%). У Києві ліжка заповнені на 54,9%.

Всього в Україні ввели вже 58 787 лікарняних ліжок для COVID-19.

Також у країні продовжує зростати показник захворюваності коронавірусною хворобою. Станом на 9 грудня в Україні цей показник становить 476,6 при нормі в 40. Найгірша ситуація спостерігається у Сумській області - 841,9. У Києві показник становить 756,1.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль не бачить сенсу у витрачанні коштів на будівництво мобільних госпіталів. Зараз в Україні вистачає лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

Глава уряду заявив, що мобільні госпіталі будують ті країни, де є проблема з лікарняними ліжками для лікування пацієнтів з COVID-19.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів виділив 118 млн гривень, які спрямують на розгортання мобільних госпіталів у Києві, Одесі та Краматорську.