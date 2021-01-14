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Трансплантаційна незалежність: Україна співпрацюватиме з США та Ізраїлем

Новость на русском → Україна, Четвер 14 січня 2021 10:39
Трансплантаційна незалежність: Україна співпрацюватиме з США та Ізраїлем Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна активізує роботу щодо розвитку трансплантації. Цього року наша держава посилить співпрацю у цьому напрямі зі США та Ізраїлем.

Про це він розповів у ході брифінгу.

"Ми хочемо досягнути трансплантаційної незалежності вже за три роки. Це означає, що кожен громадянин, якому знадобиться пересадка органів або трансплантація кісткового мозку, йому ця допомога буде надана в Україні, не треба буде їхати за кордон", - пояснив міністр.

Протягом 2020 року Україна почала співпрацю з Національною організацією трансплантації Іспанії, університетською клінікою Шлезвіг-Гольштейн у Німеччині.

Степанов анонсував проведення наступного тижня німецько-українського саміту з розвитку трансплантації органів в Україні.

Крім того, МОЗ підтримує зв'язок із Національною організацією трансплантації Іспанії. З 2021 року Україна буде працювати з глобальною обсерваторією донорства та трансплантації, а саме долучиться до міжнародного збору та аналізу синтетичних даних у цій сфері.

"Співпраця з Іспанією, яка є світовим лідером за кількістю трансплантацій на мільйон осіб, розвиватиметься також у напрямку стажування та розробки стандартів. Наразі експерти ведуть перемовини з держави Ізраїль щодо організації стажування українських лікарів, що спеціалізуються у сфері трансплантації кісткового мозку", - додав глава МОЗ.

Міністр поінформував, що налагоджено і співпрацю з медичним центром - університетом одного з міст американського штату Нью-Джерсі.

"Партнери з США допомагатимуть розвивати трансплантацію нирки, підшлункової залози... У 2021 році ми плануємо усіх пацієнтів, які потребують пересадки нирки, оперувати безпосередньо в Україні... 21-й рік повинен стати тим роком, коли трансплантація нирки буде робитися всім громадянам в Україні, не відправляючи їх за кордон", - сказав він.

Нагадаємо, для реалізації проекту трансплантації в державному бюджеті на 2021 заклали 502 млн гривень. У 2019 ця сума становила 112 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, в серпні в Україні вперше провели трансплантацію підшлункової залози. Однак через кілька днів стан пацієнта погіршився, і він помер.

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