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Тотальні затори, ДТП і рух транспорту поза графіком: ситуація на дорогах Києва

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 14:56
Тотальні затори, ДТП і рух транспорту поза графіком: ситуація на дорогах Києва Фото: снігопад (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Четвертий день в Києві йде сильний сніг. Через це у місті утворився транспортний колапс.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер комунального підприємства "Київпастранс" Олег Грищак.

За його словами, снігопад вніс сильні корективи в роботу наземного комунального громадського транспорту.

"Попередні два дні було введено оперативний стан № 4 (рух всіх маршрутів поза графіком). Сьогодні затримки викликані тільки ДТП. Що безпосередньо стосується трамваїв, часто сьогодні, і в попередні дні, застряють автомобілі в габаритах проїзду трамваїв, на Подолі переважно, де вулиці вузькі", - розповів він.

З першого дня снігопаду служби КП "Київпастранс" працюють для очищення трамвайних колій і зупинок на балансі підприємства, додав він.

Затори в Києві

Станом на 14:45 у Києві утворились значні затори. Зокрема, ускладнено рух транспорту на проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби народів, Наддніпрянському шосе, Повітрофлотському проспекті, а також на Подолі.

Тотальні затори, ДТП і рух транспорту поза графіком: ситуація на дорогах КиєваФото: затори в Києві (Google Maps)

Затори утворились і на проспекті Степана Бандери, вулиці Олени Теліги, вулиці Велика Житомирська, бульварі Лесі Українки, на Південному, Дарницькому мостах, а також мосту імені Патона. На лівому березі ускладнено рух транспорту на вулиці Гната Хоткевича.

Зазначимо, в Києві йдуть снігопади вже четвертий день. Синоптики прогнозують, що вони закінчаться у суботу ввечері.

Нагадаємо, попередні розрахунки синоптиків свідчать про те, що весна в Україні у цьому році буде пізньою.

Крім того, антициклон принесе в Україну сильне похолодання та нічні морози до 27 градусів.

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