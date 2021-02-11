Тотальні затори, ДТП і рух транспорту поза графіком: ситуація на дорогах Києва

Четвертий день в Києві йде сильний сніг. Через це у місті утворився транспортний колапс .

Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер комунального підприємства "Київпастранс" Олег Грищак.

За його словами, снігопад вніс сильні корективи в роботу наземного комунального громадського транспорту.

"Попередні два дні було введено оперативний стан № 4 (рух всіх маршрутів поза графіком). Сьогодні затримки викликані тільки ДТП. Що безпосередньо стосується трамваїв, часто сьогодні, і в попередні дні, застряють автомобілі в габаритах проїзду трамваїв, на Подолі переважно, де вулиці вузькі", - розповів він.

З першого дня снігопаду служби КП "Київпастранс" працюють для очищення трамвайних колій і зупинок на балансі підприємства, додав він.

Затори в Києві

Станом на 14:45 у Києві утворились значні затори. Зокрема, ускладнено рух транспорту на проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби народів, Наддніпрянському шосе, Повітрофлотському проспекті, а також на Подолі.

Фото: затори в Києві (Google Maps)

Затори утворились і на проспекті Степана Бандери, вулиці Олени Теліги, вулиці Велика Житомирська, бульварі Лесі Українки, на Південному, Дарницькому мостах, а також мосту імені Патона. На лівому березі ускладнено рух транспорту на вулиці Гната Хоткевича.

Зазначимо, в Києві йдуть снігопади вже четвертий день. Синоптики прогнозують, що вони закінчаться у суботу ввечері.