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Тернопіль можуть виключити з "червоної" зони карантину

Новость на русском → П'ятниця 09 жовтня 2020 09:50
Тернопіль можуть виключити з "червоної" зони карантину Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Тернопіль можуть виключити зі списку регіонів "червоної" карантинній зоні. При цьому Канів точно залишиться "червоним".

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, точно говорити про списки карантинних зон можна буде лише після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Засідання має відбутися сьогодні.

"Канів точно залишиться в "червоній" зоні, так карантинні зони запроваджуються два тижні. Думаю, що Тернопіль не буде в "червоній" зоні, але про це можемо говорити тільки після засідання ТЕБ та НС", - сказав Немчінов.

Раніше РБК-Україна писало, що Київ може опинитися в "помаранчевій" зоні карантину. Зараз столиця знаходиться в "жовтій" зоні. Ситуація може погіршитися у зв'язку з великою кількістю госпіталізованих хворих коронавірусом.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 5804 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд за випадками коронавірусу в країні. Найбільше випадків в Харківській області, Києві, Одеській, Тернопільській областях.

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