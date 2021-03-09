На стаціонарне лікування COVID-пацієнтів витратили 11 млрд гривень у 2020

В.о голови Національної служби здоров'я Андрій Віленський заявив, що на стаціонарне лікування COVID-пацієнтів витратили 11 млрд гривень торік. За них пролікувалися 250 тис. українців.

Він зазначив, що на лікування одного пацієнта витратили 45 тисяч гривень бюджетних коштів.

"Ми витратили на стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 11 млрд грн. За ці кошти в стаціонарі в 2020 році пролікувалися 250 тис. пацієнтів, тобто на одного пацієнта держава виділила і заплатило 45 тис. грн", - розповів в.о голови НСЗУ.

Він уточнив, що це великі кошти. Вони пішли на лікування пацієнтів не в інтенсивній терапії, а в стаціонарі.

"Якщо хворий просто в стаціонарі, то витрати на його лікування можуть становити 2-10 тис. грн, а якщо в інтенсивній терапії або реанімації - 100 тис. грн. Але в середньому це 45 тис. грн", - пояснив Віленський.