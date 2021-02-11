ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рятувальники попереджають про значні опади та ожеледицю в Україні 

Новость на русском → Четвер 11 лютого 2021 06:09
Рятувальники попереджають про значні опади та ожеледицю в Україні  Фото: ожеледиця (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні 11 січня погодні умови залишатимуться складними. На дорогах очікується ожеледиця.

Про це повідомили у прес-центрі ДСНС України.

По всій Україні, крім південного сходу, очікується сніг, а на Закарпатті, вдень і в центральних, місцями північних та Харківській областях з дощем. У західних, вдень і в північних областях значні, у Карпатському регіоні сильні опади. У центральних, північних областях та на Прикарпатті місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах країни ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура у північних і більшості західних областей вночі 6-11 градусів морозу, вдень 0-5 градусів морозу.

У Київській області вдень значний сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь; на дорогах області ожеледиця.

Нагадаємо, у Карпатах 11 лютого внаслідок проходження чергового активного циклону з Балкан, очікується мокрий сніг з подальшим переходом у хуртовини.

Раніше повідомлялося, що з початку негоди в Україні підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) надали допомогу по вивільненню з снігових заметів 489 транспортних засобів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство снег Погода
NEWS
В Україні офіційно заборонили російську COVID-вакцину
В Україні офіційно заборонили російську COVID-вакцину
DAILY
Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень