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Снайпер окупантів поранив українського бійця під Пісками: ЗСУ відповіли

Новость на русском → Донбас, Середа 10 лютого 2021 14:57
Снайпер окупантів поранив українського бійця під Пісками: ЗСУ відповіли Фото: російський снайпер (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Україна

10 лютого снайпер збройних формувань РФ обстріляв українські позиції біля населеного пункту Піски, внаслідок чого боєць ЗСУ отримав поранення.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" на своїй сторінці у Facebook.

Військовослужбовця оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого - задовільний.

"На прицільний постріл ворога українські захисники надали адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК Україна, у вівторок, 9 лютого, збройні формування Російської Федерації три рази обстріляли українські позиції на Донбасі.

Зокрема, біля Богданівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а поблизу населеного пункту Піски - зі стрілецької зброї. Також поблизу Шумів противник вів вогонь у бік українських позицій з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. На прицільні обстріли бойовиків українські захисники надавали адекватну відповідь.

Нагадаємо, за домовленістю Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії дотику має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують домовленості.

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