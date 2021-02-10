Снайпер окупантів поранив українського бійця під Пісками: ЗСУ відповіли

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" на своїй сторінці у Facebook .

"На прицільний постріл ворога українські захисники надали адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовця оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого - задовільний.

Як повідомляло РБК Україна, у вівторок, 9 лютого, збройні формування Російської Федерації три рази обстріляли українські позиції на Донбасі.

Зокрема, біля Богданівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а поблизу населеного пункту Піски - зі стрілецької зброї. Також поблизу Шумів противник вів вогонь у бік українських позицій з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. На прицільні обстріли бойовиків українські захисники надавали адекватну відповідь.

Нагадаємо, за домовленістю Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії дотику має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують домовленості.