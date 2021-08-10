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У разі локдауна киянам заблокують транспортні карти: хто зможе обійти заборону

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Київ, Вівторок 10 серпня 2021 14:23
У разі локдауна киянам заблокують транспортні карти: хто зможе обійти заборону Фото: киянам можуть заблокувати транспортні карти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Киянам заблокують транспортні карти у разі введення локдауну. Стало відомо, хто зможе обійти заборону.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Якщо підприємство отримало дозвіл, після внесення даних про співробітника, транспортна картка працівника активується автоматично. Щоб скористатися громадським транспортом працівнику потрібно мати транспортну карту.

Перевірити наявність спеціальної перепустки працівник зможе самостійно, завантаживши на смартфон застосунок "Київ Цифровий" та додавши транспортну карту.

Зокрема, працюватимуть картки трьох видів:

  • транспортна картка нового зразка,
  • транспортна картка старого зразка,
  • картка Киянина.

Транспортні картки, власники яких не отримали право на спецперепустку, на час локдауну будуть заблоковані.

Нагадаємо, у КМДА розповіли, чи будуть зараз вводити локдаун у Києві.

Зазначимо, Київ запустив систему отримання спецперепусток.

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