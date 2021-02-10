Sinovac подала документи на реєстрацію COVID-вакцини в Україні

Компанія Sinovac подала в Міністерство охорони здоров'я документи на реєстрацію вакцини від коронавірусу в Україні. Компанія хоче отримати дозвіл на екстренне застосування вакцини.

Про це заявили в МОЗ .

"Компанія Sinovac подала заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини проти COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування", - повідомили у міністерстві.

Як зазначили в МОЗ, дозвіл на екстрене застосування вакцини Sinovac вже надали компетентні органи Туреччини, Бразилії, Китаю та Індонезії.

Зазначимо, Україна та компанія Sinovac домовилися про поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 для вакцинації українців. Постачання почнеться після реєстрації вакцини в Україні.