Штрафи за порушення пожежної безпеки збільшилися до майже 6 тисяч гривень

В Україні штрафи за порушення пожежної безпеки зросли до майже 6 тисяч гривень. Чинності набрав відповідний законопроект №3755.

Він набрав чинності з дня, наступного за днем ​​оприлюднення.

Розміри штрафів

За порушення вимог щодо технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергообладнання суб'єктів електроенергетики, суб'єктів у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії каратимуть попередженням або штрафом для громадян і працівників від 1700 до 3400 гривень. Для посадових осіб сума складе від 3400 до 5100 гривень.

Раніше за такі порушення штрафували на суму від 17 до 170 гривень.

Розмір штрафу за порушення встановлених на залізничному, морському і річковому транспорті правил пожежної безпеки для громадян становитиме від 1700 до 3400 гривень, а для посадових осіб - від 3400 до 5100 гривень.

За таке порушення на повітряному транспорті загрожує штраф від 2550 до 4250 гривень для громадян та від 4250 до 5950 гривень - для посадових осіб.

Крім того, порушення вимог пожежної безпеки, а також використання пожтехніки та засобів пожежогасіння не за призначенням каратимуть штрафом для громадян від 1700 до 3400 гривень. Посадовим особам загрожує адмінстягнення у розмірі від 3400 до 5100 гривень.

До цього такі порушення карали попередженням або штрафом для громадян від 8,5 до 119 гривень і для посадових осіб - від 34 до 170 гривень.

Карати будуть і за початок роботи новостворених підприємств або використання бізнесом об'єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких така декларація є обов'язковою. За це загрожує штраф для громадян-підприємців та посадових осіб - від 1700 до 5100 гривень.