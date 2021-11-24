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Зчитування COVID-сертифікату через "Дію" тепер обов'язкове: ввели штрафи

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Київ, Середа 24 листопада 2021 13:42
Зчитування COVID-сертифікату через "Дію" тепер обов'язкове: ввели штрафи Фото: в Україна зчитуання COVID-сертифікату через "Дію" тепер обов'язкове (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сертифікати вакцинації від коронавірусу в Україні тепер потрібно обов'язково зчитувати через додаток "Дія". Кабмін ввів штрафи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на засіданняуряду.

Як заявив на засідання уряду голова МОЗ Віктор Ляшко, сертифікати тепер необхідно зчитувати через додаток "Дія", а не лише перевіряти візуальну наявність.

Штраф за неналежну перевірку - від 34 до 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Україні змінили правила адаптивного карантину.

Зокрема, в Україну в чотири рази скоротили термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів.

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Дія Сіті сертифікат вакцинації
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