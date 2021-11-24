Зчитування COVID-сертифікату через "Дію" тепер обов'язкове: ввели штрафи
Фото: в Україна зчитуання COVID-сертифікату через "Дію" тепер обов'язкове (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сертифікати вакцинації від коронавірусу в Україні тепер потрібно обов'язково зчитувати через додаток "Дія". Кабмін ввів штрафи.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на засіданняуряду.
Як заявив на засідання уряду голова МОЗ Віктор Ляшко, сертифікати тепер необхідно зчитувати через додаток "Дія", а не лише перевіряти візуальну наявність.
Штраф за неналежну перевірку - від 34 до 170 тисяч гривень.