Зчитування COVID-сертифікату через "Дію" тепер обов'язкове: ввели штрафи

Сертифікати вакцинації від коронавірусу в Україні тепер потрібно обов'язково зчитувати через додаток "Дія". Кабмін ввів штрафи.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на засідання уряду.

Як заявив на засідання уряду голова МОЗ Віктор Ляшко, сертифікати тепер необхідно зчитувати через додаток "Дія", а не лише перевіряти візуальну наявність.

Штраф за неналежну перевірку - від 34 до 170 тисяч гривень.