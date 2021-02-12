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Румунія відновила роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною

Новость на русском → Бухарест, П'ятниця 12 лютого 2021 11:21
Румунія відновила роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною Фото: КПП "Орлівка" (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Румунія відновила роботу пункту пропуску "Ісакча" - "Орлівка" на кордоні з Україною. Відповідно, запрацювала й поромна переправа через Дунай.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що згідно з рішенням уряду Румунії з сьогоднішнього дня знято карантинні обмеження на переміщення легкового, пасажирського транспорту і пішоходів у пункті пропуску "Ісакча".

Але через режим надзвичайної ситуації до Румунії можуть в'їхати лише:

  • члени сім'ї громадян Румунії;
  • члени сім'ї громадян інших країн-учасниць ЄС з правом на проживання на території Румунії;
  • особи з довгостроковими візами або посвідками на проживання;
  • працівники з підтвердними документами, медики і перевізники;
  • дипломати і члени їх сімей;
  • іноземні студенти;
  • сезонні працівники, персонал морського і річкового транспорту.

Для в'їзду до Румунії необхідно мати негативний результат тесту ПЛР, зроблений не раніше, ніж за 48 годин, а також підтвердження необхідності в'їзду або транзиту.

Для в'їзду до України і транзиту необхідний негативний результат тесту ПЛР, зроблений не раніше, ніж за 48 годин, медична страховка для покриття лікування від COVID на території України (лише для іноземців).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Хорватія продовжила обмеження на в'їзд для українців.

Крім того, Франція закрила кордони для українців, намагаючись сповільнити пандемію.

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