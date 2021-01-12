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Рубан про зростання захворюваності COVID у Києві: все йде згідно з прогнозами

Новость на русском → Київ, Вівторок 12 січня 2021 12:26
Рубан про зростання захворюваності COVID у Києві: все йде згідно з прогнозами Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві за минулу добу зафіксували 898 нових випадків коронавірусу, що більш ніж вдвічі більше, ніж днем раніше - 371. При цьому глава Держспоживслужби столиці Олег Рубан заявив, що збільшення числа нових захворювань йде згідно з прогнозами.

Про це Рубан заявив у коментарі РБК-Україна.

За його словами, зараз в Києві не фіксують різкого зростання захворюваності.

"Все йде згідно з прогнозами. Це зростання після канікулярного періоду і свят. Повністю прогнозоване зростання. Ми спостерігаємо не стрімке, а повільне зростання захворюваності", - заявив Рубан.

Він додав, що збільшення числа нових заражень, згідно з прогнозами, буде фіксуватися з середи з деяким зниженням у суботу-неділю.

"Локдаун, який зараз введений в країні, дозволить стримувати поширення вірусу в організованих колективах", - додав Рубан.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 5116 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків в Києві та Полтавській області.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що в Україні після новорічних свят очікується збільшення захворюваності COVID. Причиною цього може стати висока мобільність і велика кількість контактів між громадянами.

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