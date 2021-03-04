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Рубан пояснив різке зростання випадків коронавірусу в Києві

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 09:23
Рубан пояснив різке зростання випадків коронавірусу в Києві Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві за минулу добу зафіксували значне зростання захворюваності COVID-19 - виявили 868 випадків, тоді як днем раніше було 655. За словами глави Держспоживслужби Києва Олега Рубана, це пов'язано з поширенням інфекції в сім'ях та організованих колективах.

Про це Рубан заявив у коментарі РБК-Україна.

"Сьогодні є приводи для занепокоєння щодо поширення інфекції в сім'ях та організованих колективах та пізнього звернення за медичною допомогою хворих коронавірусною інфекцією", - заявив він.

Рубан додав, що сьогодні в Києві фіксують тяжкі та середньої тяжкості форми коронавірусу через пізнє звернення за медичною допомогою.

"Сьогодні майже на 60% завантажені реанімації міста Києва, показники завантаження лікарень - 30-40%. Тому основна порада - при появі ознак захворювання відразу звертайтеся за медичною допомогою", - додали в Держспоживслужбі столиці.

Нагадаємо, загалом в Україні за добу виявили понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу.

Раніше Рубан повідомляв, що Київ неодмінно опиниться в "помаранчевій" зоні карантину. Однак поки в столиці йде прогнозоване зростання захворюваності COVID-19.

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