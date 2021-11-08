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Різке похолодання йде в Україну. Вдарять морози до -6: названа дата

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Україна, Понеділок 08 листопада 2021 10:06
Різке похолодання йде в Україну. Вдарять морози до -6: названа дата Фото: різке похолодання йде в Україну (pixabay)
Автор: Марія Кучерявець

Україну найближчими днями очікує різке похолодання. Завтра температура повітря вдень коливатиметься від +1 до +11, а у середу вдарять нічні морози до -6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

9 листопада

Завтра на заході України температура повітря вдень коливатиметься від +2 до +11, вночі від 0 до +4.

У північних областях стовпчики термометра впадуть до +1 +4 вдень, а вночі до 0 +4 градусів.

На сході країни вдень буде +4 +8, а вночі температура опуститься до +4 +8.

У південних областях вдень прогнозують до +6 +10, вночі +5 +9.

Різке похолодання йде в Україну. Вдарять морози до -6: названа дата

10 листопада

У середу на заході країни вдень очікується +4 +11, а вночі вдарять морози до -1 -6.

У північних областях вдень +1 +4, а вночі температура опуститься до -4 -6.

На сході країни синоптики вдень прогнозують похолодання до 0 +3 градусів, а вночі від -1 до -3.

У південних областях стовпчики термометра вдень покажуть +3 +5, а вночі впадуть до 0 -2.

Різке похолодання йде в Україну. Вдарять морози до -6: названа дата

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