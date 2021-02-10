Реєстр вакцинації від коронавірусу в Україні утворять на базі E-Health, - Мінцифри

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що реєстр вакцинації від коронавірусу в Україні утворять на базі E-Health. Останній - це реєстр усіх громадян, які звертаються до сімейних лікарів.

"Сьогодні у нас є реєстр усіх громадян, які звертаються до сімейних лікарів. У нас є такий реєстр, він називається E-Health. І там понад 29-30 млн українців, які вже звернулися до сімейних лікарів. Це один з найкращих реєстрів у нашій країні. На базі цього реєстру дорозроблений модуль, який пов'язаний з вакцинацією", - сказав Федоров.

Він зазначив, що уся інформація про вакцинацію повинна збиратися у цьому модулі на базі цього реєстру.