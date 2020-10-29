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У Раді вибачилися за позбавлення журналістів акредитації

Новость на русском → Київ, Четвер 29 жовтня 2020 03:37
У Раді вибачилися за позбавлення журналістів акредитації Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Верховній раді скасували прийняте раніше рішення про позбавлення акредитації журналістів видання "Слідство. Інфо" та ще двох десятків інших ЗМІ відвідувати парламент. У парламенті вибачилися затаке рішення.

Про це у Facebook повідомила керівник пресслужби Апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк.

"Шановні колеги журналісти! Попереднє рішення про припинення акредитації скасовано. Вибачте за таке рішення!", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Комітет Верховної ради зі свободи слова заборонив журналістам 22 видань відвідувати парламент. У їх числі журналісти "Слідства.Інфо".

За словами керівника видання Ганни Бабинець, це є "наступом на свободу слова і тиск на незалежні медіа з боку державних органів". Вона заявила, це рішення комітету будуть оскаржувати та обов'язково повідомлять про це всім міжнародним організаціям.

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков доручив переглянути рішення про заборону журналістам відвідувати парламент.

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