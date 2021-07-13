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Рада провалила легалізацію медичного канабісу

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Україна, Вівторок 13 липня 2021 18:30
Рада провалила легалізацію медичного канабісу Фото: Рада провалила закон про легалізацію медканабісу в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада провалила легалізацію медичного канабісу в Україні. Нардепи направили на доопрацювання авторам законопроект №5586 про регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Документ за основу підтримали лише 184 нардепа. На його направлення на доопрацювання у комітет також не вистачило голосів.

Що пропонував проект

Закон класифікував лікарські коноплі наступним чином:

  • з низьким вмістом тетрагідроканабінолу - сорти рослин роду коноплі (Cannabis), вміст тетрагідроканабінолу у сухій масі яких становить від 0,2 відсотка до 1 відсотка;
  • з високим вмістом тетрагідроканабінолу - його вміст у сухій масі перевищує 1 відсоток.

У документі прописано, що промислові коноплі - сорти рослин роду коноплі (Cannabis), вміст тетрагідроканабінолу у сухій масі яких не перевищує 0,2 відсотка. Передбачено, що такі коноплі та товари, вироблені з них, не належать до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, якщо вміст тетрагідроканабінолу у сухій масі таких товарів чи продуктів переробки не перевищує 0,2 відсотка.

Контроль держави за обігом медканабісу

У комітеті з питань здоров'я нації підкреслювали, що обіг препаратів на основі медичного канабісу з самого початку будуть максимально жорстко контролювати.

Очікувалося, що продаж ліків з канабісу здійснюватиметься тільки через е-рецепт. Усі дані будуть вносити до електронної медичної системи. За потреби правоохоронці зможуть перевірити діагноз пацієнта, хто з лікарів виписав ліки, в якій аптеці їх придбали.

Вільно вирощувати канабіс не дозволяли, однак вводилося ліцензування підприємств, які могли займатися такою діяльністю.

Нагадаємо, комітет з питань антикорупційної політики підтримав цей законопроект. У висновку комітету вказано, що він не містить ризиків корупції.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань здоров'я нації рекомендував ухвалити цей документ за основу.

У матеріалі РБК-Україна "Легалайз або лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу" ми писали, що Міністерство внутрішніх справ підтримує ідею легалізації медичного канабісу.

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