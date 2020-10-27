Не тільки ПЛР-тести: МОЗ хоче додати нові методи діагностики COVID-19

Міністерство охорони здоров'я планує додати нові методи для діагностики коронавірусу. Найближчим часом можуть почати використовувати тестування на антиген методом ІФА і за допомогою нових експрес-систем.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зараз МОЗ не влаштовує кількість тестувань на коронавірус виходячи з динаміки захворювання.

"Нам необхідно додавати інші методи діагностики COVID-19, щоб встановлювати діагноз для лікування", - сказав Степанов.

За його словами, зараз завершуються випробування українських тест-систем на виявлення антигенів методом ІФА. Зараз цей метод вже використовується для визначення антитіл.

"Антиген - це той же вірус. Цей метод також може бути використаний в наших лабораторіях. А лабораторій, які можуть використовувати метод ІФА, значно більше. Вони знаходяться крім наших лабораторних центрів і в наших лікарнях. У такій спосіб ми значно збільшимо кількість тестувань", - додав міністр.

Також МОЗ планує закупити тести, які використовують експрес-метод визначення на антиген.

"Ці тести тільки місяць тому з'явилися в світі. Ми зараз провели переговори з компаніями, яку кількість тестів вони зможуть поставити в Україну. Зараз узгоджуємо нормативний акт про виділення додаткових коштів на закупівлю цих тест-систем", - повідомив Степанов.

За допомогою такого методу планують проводити до 1 мільйона тестувань на місяць.

Раніше РБК-Україна писало, що в 30% випадків тестування методом ПЛР не підтверджує наявність коронавірусу в організмі.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 6677 нових випадків коронавірусу. При цьому було проведено 33 361 дослідження методом ПЛР і 22 349 - методом ІФА.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я планує вийти на 75 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус щодня до кінця року.