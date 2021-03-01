Підвищення пенсій, запис на вакцинацію і ціна на газ: що зміниться з 1 березня

У березні на українців очікує кілька нововведень. Уряд анонсував індексацію пенсій, завдяки чому збільшені виплати отримають близько 8 мільйонів пенсіонерів. Також з цього місяця всі бажаючі зможуть записуватися на вакцинацію від коронавіруса.

Більш докладно про всі зміни в березні, як зміниться ціна на газ та що буде з комунальними тарифами - в матеріалі РБК-Україна.

Пенсії зростуть на 11%

З 1 березня відбудеться індексація пенсійних виплат. Згідно з постановою Кабміну, показник збільшення пенсії був встановлений на рівні 11%. В середньому виплати зростуть на 308 грн, але не менше 100 грн. У березні підвищені пенсії отримають близько 8 мільйонів громадян.

Також заплановано збільшення мінімальної пенсії до 2200 грн українцям, які мають тривалий стаж роботи (від 30 років - у жінок, 35 років - у чоловіків).

Наступна індексація пенсій відбудеться вже в квітні. Їх перерахують працюючим пенсіонерам з урахуванням зарплати в період роботи на пенсії і набутого страхового стажу за ці роки.

У березні відкривається запис на щеплення від COVID-19

Вакцинація від коронавіруса в Україні стартувала в лютому, а починаючи з березня всі бажаючі зможуть записатися на щеплення.

Буде доступно кілька механізмів подачі заявки - через портал цифрових послуг "Дія", мобільний додаток "Дія", контакт-центр МОЗ за телефоном 0-800-60-20-19. Також записатися на щеплення можна буде у свого сімейного лікаря.

Після онлайн-реєстрації людина отримає підтвердження про запис в електронну чергу. Коли з'явиться можливість вакцинуватися, прийде повідомлення для вибору пункту щеплення і часу.

Варто відзначити, що безкоштовна вакцинація проти коронавірусу проходить поетапно. В першу чергу вакцинують медиків з високим ризиком зараження, військових з ООС, персонал і мешканців будинків для осіб похилого віку.

На другому етапі - осіб від 80 років, медиків і соцпрацівників. На третьому етапі - українців від 65 років, службовців держструктур безпеки, військових, вчителів. Потім - осіб старше 60-ти, людей з хронічними захворюваннями, осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі.

На п'ятому етапі щеплення отримають інші громадяни 18-59 років. При наявності достатньої кількості вакцин вони зможуть вакцинуватися і раніше настання п'ятого етапу в порядку запису.

Дані про вакцинацію будуть внесені до єдиного реєстру на базі системи eHealth, яку використовують сімейні лікарі.

Ціна на газ

Тарифи на газ для населення в цьому місяці істотно не зміняться, оскільки на період з лютого по березень уряд обмежив максимальну ціну на рівні 6,99 грн за кубометр.

Газопостачальні компанії України оприлюднили свої тарифи на березень в межах від 6,7 грн до 6,99 грн. У "Нафтогазу" ціна залишилася такою ж, як і в лютому - 6,86 грн/куб.м з ПДВ (без урахування вартості розподілу).

Найнижчий тариф пропонують: Megawatt (6,7 грн/куб.м), "Агросинтез трейдинг" (6,75 грн/куб.м), "ЕРУ трейдинг" (6,8 грн/куб.м).

Фото: тарифи на газ у березні (gazpravda.com.ua)

Нагадаємо, в Україні діє відкритий газовий ринок, завдяки чому побутові споживачі мають можливість вибрати прийнятний тариф. Змінити постачальника газу можна за простою процедурою онлайн або офлайн.

Тарифи на інші комунальні послуги

Ціна на електроенергію в березні буде такою ж, як у лютому. До кінця місяця для населення зафіксовано єдиний тариф 1,68 грн/кВт.

Пільгові умови на споживання перших 100 кВт уряд скасував з січня. Однак в першому кварталі 2021 споживачам, у яких встановлено електроопалення, компенсують підвищення цін.

Бюджетні кошти спрямовуються постачальникам електроенергії для подальшого їх зарахування на особові рахунки споживачів в якості часткової оплати за спожиту електроенергію в січні-березні 2021.

Тарифи на гарячу воду і централізоване теплопостачання також не змінюватимуться. У лютому уряд підписав меморандум із місцевими органами влади і "Нафтогазом" про заморожування тарифів на тепло і гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону.

"Укрзалізниця" піднімає ціни на квитки

З 1 березня вартість залізничних квитків підвищується на 2%. Це перший етап збільшення цін. Надалі квитки дорожчатимуть щомісяця, і до кінця року їх вартість зросте на 22%.

За словами глави Мінінфраструктури Владислава Криклія, індексація залізничних перевезень не проводилася два роки. Вона була запланована на 2020 рік, але через пандемію коронавірусу було вирішено відкласти підвищення цін.