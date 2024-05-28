Умер Александр Мартыненко. Кем он был и чем запомнился при жизни

28 мая стало известно о смерти генерального директора информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александра Мартыненко . Известному журналисту было 63 года.

РБК-Украина рассказывает, что известно об Александре Мартыненко и чем он запомнился.

Чем известен Александр Мартыненко

Журналист родился 22 августа 1960 в Харькове. Окончил экономический факультет Харьковского государственного университета и работал младшим научным сотрудником кафедры планирования народного хозяйства Харьковского госуниверситета.

В 90-х Мартыненко стал корреспондентом и редактором отдела газеты "Ориентир Дип". Уже через два года он занимал должность главного редактора агентства "Харьков-новости".

Затем Александр стал президентом агентства "Интерфакс-Украина" и оставался им до 1998 года.

Кроме того, в разные годы карьеры журналист был заместителем главы и консультантом Администрации президента Украины, пресс-секретарем президента Украины. В 2003 году Александр Мартыненко - генеральный директор "Интерфакс-Украина".

В течение 2001-2002 годов он был секретарем Совета по вопросам информационной политики при президенте Украины, а в течение 2002-2003 - членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Александр Мартыненко (скриншот с программы "Войны президентов")

Александр Мартыненко получил следующие награды: Кавалер ордена "За заслуги" III степени, ордена князя Ярослава Мудрого 5-й степени, заслуженный журналист Украины.

Известно, что Мартыненко являлся автором материалов для издания "Зеркало недели", однако писал под псевдонимом Александр Макаров.

"Мы позволили себе раскрыть подлинное имя в день смерти Александра Владленовича, нашего друга и коллеги. Пусть память читателей о нем обогатится еще и этим знанием: именно он был автором этих компетентных, иронических текстов", - говорится в сообщении его коллег.

Пока неизвестно о причинах смерти и когда будет проходить прощание.