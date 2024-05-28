Умер Александр Мартыненко. Кем он был и чем запомнился при жизни
28 мая стало известно о смерти генерального директора информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александра Мартыненко. Известному журналисту было 63 года.
РБК-Украина рассказывает, что известно об Александре Мартыненко и чем он запомнился.
Чем известен Александр Мартыненко
Журналист родился 22 августа 1960 в Харькове. Окончил экономический факультет Харьковского государственного университета и работал младшим научным сотрудником кафедры планирования народного хозяйства Харьковского госуниверситета.
В 90-х Мартыненко стал корреспондентом и редактором отдела газеты "Ориентир Дип". Уже через два года он занимал должность главного редактора агентства "Харьков-новости".
Затем Александр стал президентом агентства "Интерфакс-Украина" и оставался им до 1998 года.
Кроме того, в разные годы карьеры журналист был заместителем главы и консультантом Администрации президента Украины, пресс-секретарем президента Украины. В 2003 году Александр Мартыненко - генеральный директор "Интерфакс-Украина".
В течение 2001-2002 годов он был секретарем Совета по вопросам информационной политики при президенте Украины, а в течение 2002-2003 - членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию.
Александр Мартыненко (скриншот с программы "Войны президентов")
Александр Мартыненко получил следующие награды: Кавалер ордена "За заслуги" III степени, ордена князя Ярослава Мудрого 5-й степени, заслуженный журналист Украины.
Известно, что Мартыненко являлся автором материалов для издания "Зеркало недели", однако писал под псевдонимом Александр Макаров.
"Мы позволили себе раскрыть подлинное имя в день смерти Александра Владленовича, нашего друга и коллеги. Пусть память читателей о нем обогатится еще и этим знанием: именно он был автором этих компетентных, иронических текстов", - говорится в сообщении его коллег.
Пока неизвестно о причинах смерти и когда будет проходить прощание.
Ранее мы сообщали о том, что умер народный артист Украины Богдан Козак.
А еще писали о том, что во время выполнения боевого задания погиб летчик Денис Василюк.
При написании использовались источники: Википедия, Интерфакс-Украина, "Зеркало недели".