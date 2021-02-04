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Поліція порушила дві справи після сутичок під каналом "НАШ"

Новость на русском → Київ, Четвер 04 лютого 2021 20:53
Поліція порушила дві справи після сутичок під каналом "НАШ" Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Поліція порушила дві кримінальні справи після сьогоднішніх заворушень під каналом "НАШ" в Києві. У поліції також відреагували на погрози самогубством від одного з затриманих за сутички.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Правоохоронці порушили справи через сутички під каналом, а також через інцидент, який стався у Шевченківському управлінні поліції, куди привезли затриманих. Начальник столичної поліції Андрій Крищенко пообіцяв жортско присікати спроби маніпулювання правоохоронцями.

"Поліцейські діють виключно у межах чинного законодавства. Тож жодні спроби тиску на поліцію для ухвалення будь-яких рішень не дадуть позитивного результату. Тому наголошую: усі маніпуляції та провокаційні шоу будуть жорстко присікатися", - заявив Крищенко.

Кримінальні справи порушили за ст. 342 ККУ (опір правоохоронцю) та ст. 171 ККУ (перешкоджання професійній діяльності журналістів).

"Під час протесту під відділком поліції одна з учасниць напала на журналістів, пошкодила техніку та нанесла ушкодження одному з представників преси. Ця особа затримана", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні під каналом "НАШ" у Києві сталися сутички між учасниками протесту та правоохоронцями. В результаті було затримано чотирьох мітингувальників. Вони вимагали закрити телеканал.

Як писало РБК-Україна, один з затриманих у відділку поліції погрожував стрибнути з вікна, якщо правоохооронці не виконають його вимоги.

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