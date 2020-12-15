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Поліція не підтвердила мінування метро в Києві. Станції відкрили

Новость на русском → Київ, Вівторок 15 грудня 2020 21:19
Поліція не підтвердила мінування метро в Києві. Станції відкрили Фото: станція "Майдан Незалежності" (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці завершили перевірку станцій метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" в Києві. Інформація про мінування не підтвердилася.

Про це РБК-Україна сказали в поліції Києва.

Як зазначили в поліції, станції столичного метрополітену знову відкриті на вхід та вихід.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Києві через повідомлення про мінування закрили станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності". Ці станції були закритими понад п'ять годин, поки правоохоронці перевіряли інформацію про мінування.

Як писало РБК-Україна, тривале закриття центральних станцій метро спричинило масове скупчення людей на пересадочній станції - "Палац Спорту".

Крім того, сьогодні у Києві перевіряли інформацію про масове мінування об'єктів. Зокрема, невідомий заявив про мінування будівлі за адресою, де знаходиться Дніпровське управління поліції Києва.

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