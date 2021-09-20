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Похолодання в Україні посилиться: завтра очікується до +6 вдень

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Україна, Понеділок 20 вересня 2021 10:46
Похолодання в Україні посилиться: завтра очікується до +6 вдень Фото: синоптики прогнозують посилення похолодання 21 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Синоптики прогнозують посилення похолодання в Україні. Завтра, 21 вересня в деяких регіонах температура повітря вдень опуститься до +6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Зокрема, на Півночі країни температура повітря вдень становитиме +6 +10 градусів, а вночі опуститься до +3 +6. У Чернігівській та Сумській областях пройдуть дощі.

На Заході місцями також значно похолодає. Стовпчики термометра коливатимуться у межах +6 +13 вдень - найпрохолодніше у місті Луцьк, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

У східних областях температура повітря становитиме +10 +17 вдень, а вночі впаде до +5 +9 градусів. У Донецькій та Харківській області дощитиме.

На Півдні країни також місцями опади, температура сягатиме +12 +18 вдень, а вночі знизиться до +6 +12.

У центральній частині без опадів, стовпчики термометра вдень покажуть +8 +11 градусів, а вночі впадуть до +4 +7 градусів.

У Києві вночі прогнозують дощ. Температура повітря в столиці становитиме вдень +7 +9 градусів, а вночі +4 +6.

Похолодання в Україні посилиться: завтра очікується до +6 вдень

Фото: синоптики прогнозують посилення похолодання в Україні 21 вересня (meteo.gov.ua)

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