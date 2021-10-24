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Похолодає до -6, але буде сухо: прогноз погоди на наступний тиждень

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Україна, Неділя 24 жовтня 2021 15:57
Похолодає до -6, але буде сухо: прогноз погоди на наступний тиждень Фото: синоптики дали прогноз погоди на тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Наступного тижня погода в Україні буде сухою, але прохолодною. Синоптики попереджають, що нічні показники температури повітря знизяться до 6 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 25 жовтня

У понеділок на всій території країни буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень у всіх областях буде коливатися від +7 до +11 градусів. Вночі термометри у західних, північних, Київській, Вінницькій та Житомирській областях покажуть від 0 до -3 градусів, на решті території вночі від +1 до +5.

Похолодає до -6, але буде сухо: прогноз погоди на наступний тиждень

Прогноз на 26 жовтня

Вівторок відзначиться суттєвих нічним похолоданням у східних та Чернівецькій областях. Там температура вночі опуститься до -3...-7 градусів. На решті території країни, крім Одеської області, нічна температура коливатиметься від 0 до -4 градусів.

Вдень у західних, південних, центральних та північних областях температура повітря буде коливатися від +8 до +14 градусів. На сході термометри вдень покажуть від +6 до +10.

Похолодає до -6, але буде сухо: прогноз погоди на наступний тиждень

Прогноз на 27 жовтня

У середу синоптики прогнозують в областях від +8 до +14 градусів вдень. А от вночі на сході температура повітря знову опуститься від -3 до -7 градусів, у південних областях від -1 до +6, а на решті території від 0 до -4.

Похолодає до -6, але буде сухо: прогноз погоди на наступний тиждень

Прогноз на 28 жовтня

У четвер мінусову температуру прогнозують лише на сході та подекуди в центрі - там вночі буде від +1 до -3. На решті території вночі очікується від 0 до +3, а в Одеській області до +7. Вдень по Україні прогнозують від +9 до +14.

Похолодає до -6, але буде сухо: прогноз погоди на наступний тиждень

Прогноз на 29 жовтня

Перед вихідними мінусова температура відступить. Вночі по Україні температура повітря вночі коливатиметься від 0 до +6, а вдень синоптики очікують від +9 до +16.

Похолодає до -6, але буде сухо: прогноз погоди на наступний тиждень

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