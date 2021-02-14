Підозрюваного у вбивстві Окуєвої випустили з-під варти

Апеляційний суд змінив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві добровольця Аміни Окуєвої Ігорю Редькіна. Його відпустили з-під варти під домашній арешт.

Про це повідомляє Hromadske з посиланням на прокуратуру Київської області.

Також суд відпустив з-під варти і інших членів групи Редькіна, яких підозрюють до ряду інших замовних вбивств.

В кінці січня Редькіна продовжили термін запобіжного заходу ще на 60 діб.

Як відомо, Окуєва була вбита 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області. На неї був скоєний збройний напад, коли вона перебувала в автомобилі. Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення.

Одним з підозрюваних у вбивстві Окуєвої слідство вважає уродженця Дагестану Ігоря Редькіна. За даними правоохоронців, його ДНК виявили на зброю, з якої було скоєно замах.