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Підтримка психічного здоров’я населення має бути в COVID-протоколах, - ВОЗ

Новость на русском → Київ, Середа 30 грудня 2020 09:49
Підтримка психічного здоров’я населення має бути в COVID-протоколах, - ВОЗ Фото: Ярно Хабіхт (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВОЗ) в Україні вважають, що психічне здоров’я так само важливе, як і фізичне. В організації заявили, що Національний план дій з охорони психічного здоров’я зараз важливий як ніколи.

Про це розповів в коментарі РБК-Україна голова офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, йдеться у матеріалі "На межі. Чому хворі на COVID-19 в Україні вчиняють суїциди".

У ВОЗ очікують якнайшвидшого затвердження владою плану дій з охорони психічного здоров’я.

"Підтримка психічного здоров’я повинна бути інтегрована в національні протоколи відповіді на COVID-19", - заявив він.

За його словами, необхідно створення служб психічного здоров’я, які будуть продовжувати працювати і надалі: інклюзивних, заснованих на потребах громади та доступних за ціною.

За його словами, ВООЗ спільно з Національним центром громадського здоров'я розробили навчальний пакет для медичних працівників щодо аспектів психічного здоров'я під час пандемії COVID-19.

Нагадаємо, Національна академія наук дала новий прогноз щодо поширення коронавірусу в країні на період новорічних свят.

Зазначимо, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш сподівається на те, що 2021 рік стане роком зцілення для людства та світової економіки.

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Підтримка психічного здоров’я населення має бути в COVID-протоколах, - ВОЗ
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Підтримка психічного здоров’я населення має бути в COVID-протоколах, - ВОЗ
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На межі. Чому хворі на COVID-19 в Україні вчиняють суїциди
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин На межі. Чому хворі на COVID-19 в Україні вчиняють суїциди