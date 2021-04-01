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Перша партія вакцини Covishield придатна до 23 червня, - МОЗ

Новость на русском → Україна, Четвер 01 квітня 2021 20:41
Перша партія вакцини Covishield придатна до 23 червня, - МОЗ Фото: перша партія вакцини Covishield придатна до червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Перша партія вакцини Covishield, яка була розроблена компанією AstraZeneca буде придатна ще декілька місяців. Термін придатності цієї партії вакцини збігає 23 червня.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"23 червня (збігає термін придатності - ред.). Ми обов'язково використаємо це (першу партію вакцини - ред.) найближчим часом", - сказав міністр.

Крім того, очільник МОЗу запевнив, що всі, хто отримав перше щеплення вакциною Covishield, отримають другу дозу. Однак друге щеплення можуть зробити вакциною AstraZeneca не тільки індійського виробництва.

"Зараз ширяться фейки, що якщо перша доза була зроблена Covishield, то і друга має бути зроблена нею. Ми говоримо про вакцинацію вакциною Astrazeneca. Всі люди отримають другу дозу, але це може бути європейська, південнокорейська або індійська Astrazeneca. Це одна і та ж вакцина", - пояснив Степанов.

Нагадаємо, у квітні-травні МОЗ розраховує отримати ще близько 5 млн доз вакцин від коронавірусу.

Як відомо, першу партію вакцини від коронавірусу Covishield привезли в Україну 23 лютого 2021 року. Україна отримала 500 тисяч доз вакцини, виготовленої на потужностях індійського заводу Serum Institute.

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