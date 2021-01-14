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Пандемія COVID буде взята під контроль до кінця 2021, - Інститут Коха

Новость на русском → Берлін, Четвер 14 січня 2021 11:44
Пандемія COVID буде взята під контроль до кінця 2021, - Інститут Коха Фото: пандемію в цьому році візьмуть під контроль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Глобальна пандемія COVID буде взята під контроль до кінця 2021 року. Однак для цього необхідно дотримуватися протиепідемічних заходів для зниження кількості інфікованих.

Про це на прес-конференції заявив Лотар Вілер, голова німецького Інституту Роберта Коха, передає Suddeutsche Zeitung.

"В кінці цього року ми будемо контролювати цю пандемію. Але в даний час ми повинні ретельно використовувати всі заходи, спрямовані на обмеження соціальних контактів, щоб знизити число інфікованих", - зазначив Вілер.

Він також звернувся до населення Німеччини із закликом захистити себе від COVID.

"Ви не можете говорити, що заходи не працюють, якщо ви їх не дотримуєтесь. Це як парасолька, яку не відкриваєш, коли йде дощ", - додав Вілер.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що другий рік пандемії коронавірусу може виявитися складнішим за перший.

Також повідомлялося, що експерти ВООЗ прибули до китайського Уханя для вивчення походження COVID-19. До того, як вони почнуть роботу, їх помістять на двотижневий карантин. Після цього група ВООЗ буде опитувати людей з дослідницьких інститутів, лікарень і ринку морепродуктів в Ухані, звідки, як передбачається, пішов коронавірус.

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