Відповідальність за перевантажений транспорт можуть посилити: розміри штрафів

Відповідальність за перевантажений транспорт в Україні можуть посилити. Верховна рада прийняла у першому читанні відповідний законопроект №3742.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 308 нардепів.

Цей закон законодавчо закріплює автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагового контролю.

Документ розширює повноваження "Укртрансбезпеки" в частині здійснення габаритно-вагового контролю. Відомству хочуть надати право стягувати у судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, які порушують габаритно-вагові параметри.

Проект закону встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки у вантажних перевезеннях і значно підвищує відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.

Розміри штрафів

Вантажовідправників за порушення при внесенні відомостей у товарно-транспортні накладні або інші документи на вантаж очікуватиме штраф у розмірі 34 тис. гривень.

Користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм в залежності від відсотка перевантаження каратимуть такими штрафами:

до 2% включно у розмірі 1700 гривень;

від 2% до 5% у розмірі 5100 грн;

від 5% до 10% у розмірі 8500 грн;

від 10% до 20% у розмірі 17 тисяч грн;

від 20% до 30% у розмірі 34 тисячі грн;

понад 30% у розмірі 51 тисяча грн.

Також за відмову від проходження ГВК загрожуватиме 51 тисяча гривень штрафу.

Крім того, каратимуть посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності та/або водіїв за невиконання законних вимог працівників "Укртрансбезпеки" щодо перевірки дотримання вимог законодавства про автотранспорт або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків, завдань. Розмір штрафу складатиме 51 тисячу гривень.

Нагадаємо, в Україні планують штрафувати за відмову від габаритно-вагового контролю. Нардепи в середині вересня 2020 року прийняли за основу відповідний законопроект №3743.

Як писало РБК-Україна, в серпні президент України Володимир Зеленський зажадав терміново організувати зважування фур на дорогах.