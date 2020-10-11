Осінні канікули в школах можуть початися до 15 жовтня через ситуацію з COVID-19
В Україні осінні канікули в школах можуть початися до 15 жовтня через ситуацію з захворюваністю на коронавірус. Відповідне рішення місцевій владі рекомендують прийняти за результатами наради у президента Володимира Зеленського.
Про це Facebook повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
"Осінні канікули в школах повинні початися раніше. Дату початку канікул визначає місцева влада, але оптимально, якщо канікули стартують вже наступного тижня, до 15 жовтня", - повідомив він про рішення, яке ухвалили на нараді.
Нагадаємо, раніше в Міносвіти звернулися до органів місцевої влади з проханням перевести заклади освіти на дистанційне навчання на наступні два тижні.
При цьому у МОН наголосили, що не будуть нікого примушувати вводити "дистанційку".
Також РБК-Україна писало, що президенту Володимиру Зеленському планують запропонувати ввести в Україні так званий карантин "вихідного дня" і перевести школи на дистанційне навчання.