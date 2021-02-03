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Чергове похолодання йде в Україну. До кінця тижня буде різкий "мінус"

Новость на русском → Київ, Середа 03 лютого 2021 14:45
Чергове похолодання йде в Україну. До кінця тижня буде різкий "мінус" Фото: похолодання (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні знову похолодає з 5 лютого. Синоптики прогнозують снігопади та падіння температури повітря до -21.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз на 4 лютого

Завтра в Україні буде "плюсова" температура, але в усіх областях будуть дощі зі снігом. На заході країни вдень буде +2+9, а вночі +2+4. У північних та центральних областях вдень буде +2+4, а вночі 0+2.

На сході та в південних регіонах температура повітря вдень складе +4+10, а вночі +2+4.

Чергове похолодання йде в Україну. До кінця тижня буде різкий &quot;мінус&quot;

Прогноз на 5 лютого

У п'ятницю в Україні буде сонячно, але значно похолодає. На заході країни вдень буде +4-4, а вночі -1-8. На півночі вночі похолодає до -11. У центральних та східних областях вдень буде -1-4, а вночі -1-7.

На півдні країни буде тепліше. Вдень прогнозують +2+5, а вночі -1+2.

Чергове похолодання йде в Україну. До кінця тижня буде різкий &quot;мінус&quot;

Прогноз на 6 лютого

У суботу будуть снігопади в південних та частково західних областях. Температура повітря на заході складе -2-6, а вночі -3-9. У північних областях вдень буде -2-10, а вночі -11-16. На сході країни вдень буде -2-6, а вночі -5-13.

На півдні країни передають сніг, температура повітря вдень складе -1-3, а вночі -1-7.

Чергове похолодання йде в Україну. До кінця тижня буде різкий &quot;мінус&quot;

Прогноз на 7 лютого

У центральних і західних областях у неділю будуть снігопади. На півночі температура повітря вдень складе -9-13, а вночі -16-21. На сході вдень буде -4-8, а вночі -10-15. У південних областях температура повітря вдень складе -1-3, а вночі -1-7.

У західних областях прогнозують похолодання від -1 до -8. Хоча в Закарпатській області вдень буде +8+10.

Чергове похолодання йде в Україну. До кінця тижня буде різкий &quot;мінус&quot;

Нагадаємо, погода в Україні найближчими днями буде досить теплою, але вже після 6 лютого очікується сильне похолодання і місцями температура повітря опуститься нижче 20 градусів морозу.

Вже завтра в Україні очікується сильний штормовий вітер. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

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