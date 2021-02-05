Нинішні темпи вакцинації повернуть світ до нормального життя через 7 років, - Bloomberg

Нинішні темпи вакцинації проти коронавірусу дозволять світу повернутися до нормального життя не раніше ніж через 7 років. Для цього необхідно буде прищепити 75% населення планети.

Про це повідомляє Bloomberg.

В середньому в світі зараз вакцинують близько 4,5 мільйона осіб на добу.

"При таких темпах потрібні роки, щоб досягти значного рівня глобального імунітету", - повідомляє видання.

При цьому зазначається, що найближчим часом можуть з'явитися нові вакцини від інших виробників, що прискорить процес вакцинації.

Зараз найвищий відсоток вакцинації спостерігається в Ізраїлі - він дозволить повернутися до нормального життя через два місяці. Великобританія - за 6 місяців, США - до кінця 2021 року, країнам Європи - через 2-4 роки.

Раніше РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована ефективністю вакцин проти нових штамів COVID-19.

Нагадаємо, раніше в Європейському союзі заявили, що вакцинація від COVID поки вважається недостатньо надійним параметром для вільних поїздок в країни ЄС.