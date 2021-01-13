Чи треба сертифікат вакцинації від COVID для виїзду за кордон: роз'яснення прикордонників

Найближчим часом громадянам України не знадобиться сертифікат вакцинації від COVID для виїзду за кордон. По-перше, вакцинація в країні ще не стартувала, а по-друге, в уряді ще не обговорюється концепція "ковідних паспортів".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ковідні паспорти". Як вакцинація може розділити світ і чого чекати українцям.

Зокрема, співрозмовники РБК-Україна в уряді відзначають, що концепція "ковідних" паспортів в широкому колі ще навіть не обговорювалася. Хоча раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко підкреслював, що питання знаходиться на контролі, та ще не впроваджується.

При цьому поки у вимогах для подорожей за кордон якихось змін теж немає. Як відзначають в Державній прикордонній службі, прикордонники працюють за чинними протоколами, і перевірка сертифікатів вакцинації в них не входить.

"На даний момент ми перевіряємо наявність додатка "Вдома" для самоізоляції тим громадянам, які слідують з країн червоної зони. Якщо говорити про іноземців, то для них обов'язкова наявність страхування від COVID. Якщо рішенням уряду будуть прийняті якісь зміни, то ми їх виконаємо", - уточнив спікер ДПСУ Андрій Демченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що свідоцтва про вакцинацію можуть видавати тільки після щеплення Pfizer, оскільки тільки його схвалено у ВООЗ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що введення імунних паспортів - це тільки теоретична дискусія.