ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У НСЗУ назвали вартість лікування одного пацієнта з коронавірусом

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 жовтня 2020 15:14
У НСЗУ назвали вартість лікування одного пацієнта з коронавірусом Фото: лікарня (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Вартість лікування пацієнта з коронавірусом обходиться близько 20 тисяч гривень. При цьому якщо хворий знаходиться на інтенсивної терапії, ця сума може збільшитися вдвічі - до 40 тисяч гривень.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила начальник відділу "Прес-служба" Національної служби здоров'я України Лілія Гудзь.

Вона додала, що ця сума покриває всі необхідні для лікування процедури.

За словами Гудзь, лікарні, з якими НСЗУ уклало договору, незалежно від того, де вони перебувають, одержують однакові кошти на пацієнтів з коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні на 65,7% заповнені лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом. У чотирьох областях відсоток заповнення ліжкомісць перевищує 80%.

Крім того, в Україні за добу захворіло 4 766 осіб. Всього з початку пандемії заразили вже більше ніж 300 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що у грудні в Україні може бути 400 тисяч активних хворих COVID-19, якщо поточна динаміка захворюваності збережеться. За останні два тижні кількість активних хворих збільшилася приблизно на 30%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство лечение НСЗУ Коронавірус
NEWS
В Україні від COVID-19 померла ще одна дитина
Игорь Литвиненкоредактор стрічки новин В Україні від COVID-19 померла ще одна дитина
DAILY
Пішли на перерву: чи повернуться діти в школу в листопаді
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішли на перерву: чи повернуться діти в школу в листопаді