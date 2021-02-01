Нова ціна на газ, вакцинація і ЗНО: що чекає Україну в лютому

З 1 лютого в Україні знову зміняться тарифи на газ. Однак після січневого подорожчання і хвилі протестів уряд прийняв ряд нововведень, тому ціни в платіжках трохи знизяться. Також у лютому очікується старт СOVID-вакцинації і починається реєстрація на ЗНО. Детально про всі зміни - на РБК-Україна.

Ціна на газ знизилася

На тлі протестів через подорожчання комунальних послуг Кабмін встановив граничну ціну на газопостачання з 1 лютого - 6,99 грн за 1 куб.м з ПДВ.

Даний тариф буде діяти до 31 березня 2021 за договорами між побутовими споживачами, ОСББ та компаніями-постачальниками газу, в т.ч. постачальником "останньої надії".

Більшість газопостачальних компаній встановили тариф на лютий, згідно з постановою уряду. Однак "Нафтогаз" знизив ціну до 6,86 грн за кубометр з ПДВ в тарифному плані "Місячний".

Також нижче граничної вартості продають газ побутовим споживачам такі компанії, як Megawatt (6,79 грн), "Агросинтез Трейдинг" (6,88 грн), "Енергетичні ресурси України" (6,90 грн), "Газ АП" (6,94 грн), "ВолиньелектроЗбут" (6,97 грн), ETG.UA (6,98 грн).

Тарифи постачальників газу на лютий (gazpravda.com.ua)

Обмеження тарифів на розподіл газу

Одним з кроків Кабміну щодо зниження тарифів є встановлення граничної ціни на розподіл газу - не вище 1,79 грн за кубометр (без ПДВ).

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) знизила тарифи на розподіл газу для 14 компаній з 1 лютого. В середньому вартість для споживачів зменшилася на 5-30%.

Тарифи знижені для компаній: "Гадячгаз" (1,66 грн), "Закарпатгаз" (1,78 грн), "Івано-Франківськгаз" (1,79 грн), "Коростишівгаз" (1,67 грн), "Лубнигаз" (1,79 грн), "Мелітопольгаз" (1,79 грн), "Миколаївгаз" (1,79 грн), "Полтавагаз" (1,78 грн), "Тернопільгаз" (1,79 грн), "Тисменицягаз" (1,79 грн), "Уманьгаз" (1,78 грн), "Харківгаз" (1,79 грн), "Чернівцігаз" (1,78 грн), "Газовик" (1,79 грн).

Компенсації за електроенергію

29 січня парламент прийняв закон про компенсації підвищення вартості електроенергії для частини побутових споживачів після скасування зниженого тарифу на споживання до 100 кВт.

Виплати повинні отримати наступні категорії населення:

споживачі, які проживають в житлових будинках з електроопаленням ;

; споживачі в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання;

і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання; багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

Компенсації на оплату електричної енергії виділять з нової програми фонду держбюджету на субсидії загальною сумою в 1,4 млрд гривень.

Відповідно до закону, Кабмін в тижневий термін має визначити порядок надання виплат населенню. Після чого вищевказані категорії громадян зможуть отримати компенсацію за спожиту електроенергію з 1 січня 2021.

Вакцинація від коронавірусу

Старт масової вакцинації проти COVID-19 в лютому анонсували в уряді і МОЗ.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав орієнтовну дату початку вакцинації -15 лютого. Також він повідомив, що після отримання вакцини пройде двотижневе навчання медпрацівників щодо введення препаратів, потім стартує процес імунізації.

Спочатку щеплення отримають пріоритетні групи населення - медичні працівники, групи ризику за медичними показаннями, люди старшого віку. Вакцинація для них буде абсолютно безкоштовною.

Щеплення робитимуть мобільні бригади, також пункти вакцинації організують в амбулаторіях і центрах первинної медико-санітарної допомоги.

Календарний план імунізації (kmu.gov.ua)

Дані про вакцинацію пацієнта вноситимуть до електронної системи. Також у МОЗ розробляють механізм для видачі міжнародного сертифікату. Передбачається, що його можна буде отримати у сімейного лікаря.

Який саме препарат надійде в Україну першим, у Міністерстві охорони здоров'я не уточнили. Це може бути вакцина Pfizer в рамках механізму СOVAX або препарат Sinovac, придбаний за кошти держбюджету.

Варто зазначити, Верховна рада 29 січня прийняла законопроект щодо запуску вакцинації від коронавірусу в Україні. Документ дозволяє реєстрацію препаратів Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca в екстреному режимі.

Починається реєстрація на ЗНО

У понеділок, 1 лютого стартує реєстрація на проходження Зовнішнього незалежного оцінювання і триватиме до 5 березня 2021.

Всі зареєстровані учасники зможуть завантажити запрошення з пропуском, в яких буде вказано час і дату тестування з кожного предмета. Це можна буде зробити на своїй інформаційній сторінці до 30 квітня.

Згідно з календарним планом ЗНО, перше тестування основної сесії пройде 21 травня з хімії. Іспанську, німецьку, французьку мови абітурієнти складатимуть 24 травня, а наступного дня (25 травня) відбудеться ЗНО з англійської. Тестування з математики призначено на 28 травня, українська мова та література - 1 червня, історія України - 4 червня; фізика - 7 червня; біологія - 10 червня; географія - 15 червня.

Дозволено здавати ЗНО не більше ніж з 5 дисциплін. Результати оголошать на інформаційних сторінках учасників у термін до 30 червня.

"Укрпошта" переходить на онлайн-оформлення міжнародних посилок

З 1 лютого митні декларації на міжнародні відправлення оформляються тільки в електронному вигляді в особистому кабінеті користувача, мобільному додатку "Укрпошти" або через систему API.

Нові правила стосуються декларацій на міжнародні відправлення у вигляді: замовних бандеролей, посилок, замовних дрібних пакетів, мішків "М", а також відправлення з оголошеною цінністю і міжнародні відправлення EMS.

Клієнтам, які прийдуть до відділення пошти з паперовими деклараціями, буде пропонуватися додаткова платна послуга для електронного оформлення документів.

Відправлення без електронних митних даних на сортуванні в Укрпошті і країнах-одержувачів оброблятимуться в другу чергу. Крім того, поштові оператори інших країн можуть зовсім не приймати подібні міжнародні відправлення.