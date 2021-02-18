Населення України за 2020 рік скоротилося на 300 тисяч осіб, смертність зросла

Державна служба статистики оприлюднила щодо демографічної ситуації в Україні за січень-грудень 2020 року. Смертність населення під час пандемії COVID-19 наприкінці року перевищила рівень 2019 року.

Всього з початку року в Україні померло 616 835 осіб. Це на 35 721 смертей більше, ніж за січень-грудень 2019 року, коли померло 581 114 осіб.

Тільки за один грудень в Україні померло 67 663 осіб. Смертність перевищила минулорічну на 20 313 осіб (у грудні 2019 року померло 47 350 осіб).

Крім того, з початку 2020 року в Україні народилося 293 457 осіб (минулого року 308 817), міграційний приріст склав 9 316 осіб (минулого року - 21 512).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2020 року становила 41 588 354 осіб. З початку 2020 року населення України скоротилося на 314 062 осіб, у тому числі за грудень - на 41 572 осіб.