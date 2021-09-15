Коли почнуть діяти нові правила карантину: названа дата
Фото: карантин в Україні змінює правила (РБК-Україна)
Адаптивний карантин в Україні буде працювати за новими правилами з 20 вересня. Відповідне рішення ухвалив на цьому тижні Кабінет міністрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Кабміну Олега Немчинова.
Так, Кабмін вніс зміни до карантинної постанови, в якій, зокрема, передбачені привілеї для вакцинованих.
Серед основних нововведень:
- два види COVID-сертифікатів, в залежності від числа отриманих доз ("жовтий" - для однієї і "зелений" - для двох). Крім того, документ передбачений для тих, хто перехворів або має негативний тест.
- регламентує постанова і умови роботи шкіл. Так, в "жовтій" зоні "жовтий" COVID-сертифікат повинні мати 80% педагогів, а в червоній - у всіх повинен бути "зелений".
- робота бізнесу теж залежить від вакцинації. Умови такі ж, як і для шкіл - 80% персоналу з паспортами в "жовтій" зоні і 100% "зелених" паспортів в "червоній" зоні. Це стосується і відвідувачів.
Постанова Кабміну було опубліковано вчора, 13 вересня, і вступає в силу через 7 днів - 20 вересня.
Відзначимо, на даний момент вся Україна знаходиться в "зеленій" зоні без істотних обмежень. Рішення про перехід в "жовту" зону найближчим часом повинна прийняти держкомісія ТЕБ та НС.