Новий штам коронавірусу може стати основним у Європі, - ВООЗ

Новий штам може замінити інші по всьому регіону

Мутований варіант коронавірусу може замінити інші в Європі та частині Азії. Цей штам виявили у 22 європейських країнах.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге, повідомляє Economic Times.

Як зазначив Клюге, новий штам вже став основним у Великій Британії і поширюється в Данії.

Він назвав поточну ситуацію "переломним моментом в ході пандемії", оскільки Європа зіткнулася з проблемою зростання числа випадків захворювання і появи нових штамів вірусу, що викликає COVID-19.

За його словами, треба зробити більше, щоб впоратися з тривожною ситуацією, викликаною нещодавно виявленим варіантом коронавірусу. Ці заходи в поєднанні з адекватним тестуванням, карантином, ізоляцією і вакцинацією "спрацюють, якщо ми всі будемо брати участь", сказав Клюге.

Європейський регіон ВООЗ включає 53 країни, зокрема Росії та країн Центральної Азії.

Нагадаємо, новий "британський" коронавірус вже виявили в 41 країні. Різновид коронавірусу VOC-202012/01 спочатку була виявлений у Великій Британії.

Зазначимо, новий штам коронавірусу був виявлений у Великій Британії у вересні. Активно поширюватися він почав в кінці листопада - початку грудня. У зв'язку з цим багато країн почали закривати кордони з Великою Британією. Що відомо про мутацію коронавірусу і наскільки вона небезпечна - у матеріалі РБК-Україна.