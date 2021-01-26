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У МОЗ працюють над програмою покриття витрат на вакцинацію від COVID

Новость на русском → Україна, Вівторок 26 січня 2021 12:36
У МОЗ працюють над програмою покриття витрат на вакцинацію від COVID Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Національна служба здоров'я України розробляє пакет Програми медгарантій для покриття витрат на вакцинацію. Витрати будуть компенсувати медустановам.

Про це він розповів під час засідання Верховної ради.

"Перший етап процесу вакцинації буде відбуватися за допомогою понад 500 спеціальних мобільних бригад, їх склад вже сформований. Уряд спільно з НСЗУ розробляє пакет послуг, який покриє витрати медустанов на організацію і проведення вакцинації", - сказав він.

За словами прем'єра, Україна повністю готова до прийому вакцин.

"Процес в областях будуть координувати керівники департаментів охорони здоров'я. Підготовлена ​​логістика для безпечного зберігання та транспортування", - запевнив Шмигаль.

Він додав, що для транспортування вакцини зі наднизьких температур будуть залучатися приватні фармацевтичні логістичні компанії.

"Уряд має чіткий план з проведення вакцинації, законтрактували необхідну кількість вакцин і підготували для цього необхідну логістичну інфраструктуру, щоб почати вакцинацію вже в лютому. Загальна мета - охоплення 50% населення до кінця 2022 року", - розповів глава Кабміну.

Нагадаємо, Рада включила до порядку денного законопроект про запуск вакцинації від коронавірусу в Україні.

Як писало РБК-Україна, в Україні вакцинація від коронавірусу почнеться з лютого. Спочатку абсолютно безкоштовно робитимуть щеплення групам ризику, а потім вже всім іншим.

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