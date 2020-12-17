У МОЗ назвали критичні регіони по COVID в Україні

В Україні найбільш критичними по рівню захворюваності і смертності від COVID-19 є Чернігівська і Полтавська області. Найкраща ситуація з контролю за коронавірусом спостерігається у Вінницькій області.

Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Так, в Чернігівській області зафіксовано найгірший показник смертності за останні 14 днів на 100 тисяч населення - 12,4. Також критична ситуація спостерігається в Харківській (11,1), Донецькій (11), Херсонській і Полтавській (по 9,8) областях.

При цьому в Чернігівській та Полтавській областях найвищий коефіцієнт виявлення випадків коронавіруса - 73% і 63% відповідно.

За словами Ляшка, саме Чернігівська і Полтавська області найбільше потребують збільшення охоплення тестування на COVID-19.

"Найбільш критична ситуація у Чернігівській і Полтавській областях, де показники захворюваності і смертності є одними з найбільших серед регіонів України і... великих європейських країн. Саме для збільшення потужностей Чернігівська і Полтавська області вже отримали субвенції на модернізацію клініко-діагностичних лабораторій в лікарнях у розмірі 19,5 і 9,2 млн гривень відповідно", - написав він.

Також у збільшенні обсягів тестування потребують Хмельницька, Житомирська, Київська, Львівська, Харківська та Закарпатська області.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 12 047 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень виявили в Києві (1512), Одеській (1064), Запорізькій (858), Київської (626) та Чернігівській (587) областях.