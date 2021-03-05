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МОЗ збільшив кількість ПЛР-тестувань у 400 разів з початку пандемії COVID

Новость на русском → Україна, П'ятниця 05 березня 2021 10:26
МОЗ збільшив кількість ПЛР-тестувань у 400 разів з початку пандемії COVID Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністерство охорони здоров'я збільшило кількість ПЛР-тестувань у 400 разів з початку пандемії COVID-19. На початку пандемії кількість тестів складала 200 на добу.

Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов у ході години запитань до уряду.

"Станом на сьогодні обладнані киснем 59471 ліжко, запустили в роботу близько 6 тисяч апаратів штучної вентиляції легень. А можливості тестування збільшили з 200 тестів на добу на початку пандемії до 80 тисяч на сьогодні. Тобто, в 400 разів. І це тільки тестування методом ПЛР", - заявив міністр.

Нагадаємо, в Україні виявили 10 155 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві та Вінницькій області.

За добу зробили 83 756 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 40 393, методом ІФА - 16 127, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 27 236).

Як писало РБК-Україна, в Україні змінили національний план вакцинації, дозволивши позачергове щеплення громадських діячів.

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