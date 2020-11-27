МОЗ може розгорнути вісім госпітальних баз в Київській області

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість розгортання восьми госпітальних баз у Київській області. Це дозволить збільшити мережу інфекційних ліжок більш ніж на тисячу.

Про це повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації.

"Мережа госпітальних баз Київської області найближчим часом може розширитися. Йдеться про вісім установ охорони здоров'я. Питання їх включення в даний час розглядає Міністерство охорони здоров'я", - інформує відомство.

На цей час в регіоні пацієнтів з коронавірусом приймають 23 лікарні, які розраховані на 2185 ліжкомісць.

"Якщо в перелік госпітальних баз додасться ще вісім медустанов, мережа інфекційних ліжок розшириться ще на тисячу", - підкреслюють в ОДА.

В адміністрації звертають увагу, що зараз госпітальні бази області завантажені на 55,7%, а стаціонарне лікування отримують 1217 пацієнтів.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я заявляють, що в Україні продовжує скорочуватися заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19. Станом на 27 листопада вільними залишаються понад 50% ліжок.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу в Україні зафіксували вперше понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській областях і в Києві.