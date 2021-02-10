Медичний геноцид в ОРДЛО: смертність від COVID вища, ніж будь-де у світі
Смертність від COVID на окупованому Донбасі вища, ніж де-небудь у світі. Ситуацію можна назвати медичним геноцидом.
Про це на форумі "Україна 30" заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
За його словами, українська сторона збирає всі дані про ситуацію з COVID в ОРДЛО.
"Але навіть з тієї статистики, яку я можу дати, вона оприлюднена самими окупаційними адміністраціями, видно наступне. Рівень летальності від COVID в ОРДЛО значно вище, ніж де-небудь у світі", - зазначив Резніков.
Він також навів дані окупаційних адміністрацій Донецька і Луганська. Зокрема, в непідконтрольній частині Донецької області смертність від COVID становить 8,6%. Це в чотири рази вище, ніж на вільній території Донецької області і в середньому по Україні.
"У листопаді-грудні летальність взагалі була 11%, тобто кожен дев'ятий помирав від цього захворювання", - сказав віце-прем'єр.
На окупованій частині Луганської області летальність 8,7%. При цьому у людей немає можливості отримати медичну допомогу, проводиться недостатньо тестувань, а також окупанти блокують КПВВ.
"Це можна назвати медичним геноцидом. Це справжнє захоплення заручників, без перебільшення", - додав Резніков.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна буде вакцинувати від COVID жителів ОРДЛО. Також стало відомо, коли почнеться така вакцинація.
Крім того, повідомлялося, що українська сторона буде використовувати вакцинацію від COVID на окупованому Донбасі як докази контролю з боку Росії.