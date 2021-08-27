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Де люди найчастіше заражаються коронавірусом: названо три місця

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Київ, П'ятниця 27 серпня 2021 14:47
Де люди найчастіше заражаються коронавірусом: названо три місця Фото: де люди найчастіше заражаються коронавірусом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін назвав місця, де люди найчастіше заражаються коронавірусом. За його словами, їх три.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Кузіна для BBC.

Головний санлікар назвав три місця, де найчастіше можна підхопити недугу:

  • родина, коли святкують весілля, чи якісь великі домашні свята без дотримання правил;
  • професійні колективи;
  • інфікування за кордоном.

    За його словами, також є ризик інфікуватися у релігійному закладі.

    "Там часто не дотримуються вимог індивідуального захисту. Однак сказати, що це ключовий чинник, який нам дає найбільше хворих, не можна", - зазначив він.

    Кузін повідомив, що менше шансів інфікуватися у відкритому просторі, ніж у закритому.

    "У метро треба використовувати маски. Але святкування будь-якого свята - це відповідальність кожного українця", - зазначив він.

    Нагадаємо, у МОЗ розповіли, коли скасують масковий режим в Україні.

    Крім того, у МОЗ розповіли, скільки ще триватиме пандемія коронавірусу.

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