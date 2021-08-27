Де люди найчастіше заражаються коронавірусом: названо три місця
Фото: де люди найчастіше заражаються коронавірусом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін назвав місця, де люди найчастіше заражаються коронавірусом. За його словами, їх три.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Кузіна для BBC.
Головний санлікар назвав три місця, де найчастіше можна підхопити недугу:
- родина, коли святкують весілля, чи якісь великі домашні свята без дотримання правил;
- професійні колективи;
- інфікування за кордоном.
За його словами, також є ризик інфікуватися у релігійному закладі.
"Там часто не дотримуються вимог індивідуального захисту. Однак сказати, що це ключовий чинник, який нам дає найбільше хворих, не можна", - зазначив він.
Кузін повідомив, що менше шансів інфікуватися у відкритому просторі, ніж у закритому.
"У метро треба використовувати маски. Але святкування будь-якого свята - це відповідальність кожного українця", - зазначив він.