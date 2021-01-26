Ковід-вакцинація в Україні: коли почнуть робити щеплення і кому

Глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, коли в Україні стартує вакцинація від коронавірусу. За його словами, в першій "хвилі" будуть вакцинувати медиків, які працюють безпосередньо з хворими COVID-19.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна.

"За словами уряду і міністра охорони здоров'я, з другої половини лютого в Україні повинна початися вакцинація. В України сьогодні є контракт з компанією Sinovac на поставку 1,9 млн доз. З них перша поставка передбачає 700 тисяч доз препарату", - розповів нардеп.

Глава комітету відзначив, що ще 210 тисяч доз очікуються за програмою COVAX від когось зі світових виробників. Радуцький підкреслив, що це буде вакцина, що має дозвіл на екстрене використання.

"В цілому в програму COVAX потрапляє вакцина Pfizer, AstraZeneca і Moderna. Який саме з цих препаратів надійде в Україну - поки невідомо. Також у МОЗ заявляють, що на завершальному етапі переговори ще з одним зі світових виробників", - розповів парламентарій.

Однак за умовами їх угоди міністерство не має права розголошувати деталі контракту, поки він не буде укладений.

"У першій "хвилі" будуть вакцинувати медиків, які працюють безпосередньо з хворими COVID-19, і співробітників екстреної медичної допомоги. У другій "хвилі" - військові із зони ООС і інші категорії медиків. Далі почнуть робити щеплення ще літнім людям", - сказав депутат.

Глава комітету підкреслив, що вся вакцинація препаратами, купленими за держкошти, "для людей буде безкоштовною".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Національна служба здоров'я України розробляє пакет Програми медгарантій для покриття витрат на вакцинацію медустановам.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні вакцинація від коронавірусу почнеться з лютого. Спочатку абсолютно безкоштовно робитимуть щеплення групам ризику, а потім вже усім іншим.