ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Китай і Непал уточнили висоту Евересту. Виявився майже на метр вище

Новость на русском → Катманду, Вівторок 08 грудня 2020 12:57
Китай і Непал уточнили висоту Евересту. Виявився майже на метр вище Фото: вчені вважають, що кожного року гора збільшується по висоті (wikimedia by Luca Galuzzi)
Автор: РБК-Україна

Китай і Непал оголосили точну висоту гори Еверест (Джомолунгми). Висота найвищої гори у світі становить 8 848,86 метри.

Про це повідомляє місцевий сайт Ekhabarnepal.

Цифра вказана 8 грудня у телеграмах, якими обмінялися голова КНР Сі Цзіньпін і президент Непалу Бідхья Деві Бхандарі.

Думки з цього приводу розійшлися в 2015 році - тоді Китай оголосив висоту в 8 844,04 метра проти загальновизнаних 8 848 метрів.

Вчені вважають, що найвища гора у світі продовжує зростати темпами 1,2 сантиметри на рік. Після землетрусу в Непалі навесні 2015 року магнітудою 7,8 з горою відбулися зміни: одні дослідники стверджують, що вона збільшилася на метр, інші - що пік, навпаки, просів.

Дослідники почали збирати нову інформацію про висоту Евересту з грудня 2017 року, і завершили роботу в квітні 2019-го, провівши виміри на найвищій точці гори.

Нагадаємо, в жовтні влада Непалу закрила доступ до Евересту через виявлений випадок коронавірусу.

РБК-Україна писало, що в 2015 році непальська влада заявила про плани припинити випуск дозволів на доступ до Евересту для недосвідчених альпіністів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Эверест туризм Непал альпинисты
NEWS
Коли вакцина від COVID-19 з'явиться в аптеках України. У МОЗ назвали строки
Юлія Струкпарламентський редактор Коли вакцина від COVID-19 з'явиться в аптеках України. У МОЗ назвали строки
DAILY
Робота над помилками: як Рада розбирається з наслідками скандальних рішень КСУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Робота над помилками: як Рада розбирається з наслідками скандальних рішень КСУ