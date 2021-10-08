У Києві завтра змінить роботу громадський транспорт: маршрути
Фото: у Києві завтра змінить роботу громадський транспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві на вихідні змінить роботу громадський транспорт. Заплановані продовольчі ярмарки на вулицях Лісківській, Марини Цвєтаєвої, Голосіївській, Йорданській, Героїв Севастополя та Татарській.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Київпастранс".
З початку руху до закінчення ярмарків (орієнтовно до 18:00), рух маршрутів буде організовано:
Автобуси:
- № 2 в напрямку руху до вул. Шолуденка - від вул. Булгакова до вул. Академіка Каблукова за діючим маршрутом, далі - бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на вул. Академіка Каблукова та вул. Героїв Севастополя) - вул. Гарматна - просп. Перемоги до вул. Шолуденка, в зворотному напрямку за діючим маршрутом;
- № 6 від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);
- № 39 в напрямку руху до вул. Ракетної по трасі: просп. Голосіївський - просп. Науки - вул. Лисогірська - вул. Ракетна (селище Жовтневе), в зворотному напрямку за діючим маршрутом;
- № 61 від зал. пл. "Троєщина" до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську).
- № 31 від ст. м. "Політехнічний інститут" до вул. Багговутівської за діючим маршрутом, далі - вул. Отто Шмідта - вул. Татарська - вул. Нагірна, далі за діючим маршрутом.
Тролейбуси:
- № 34 по трасі: вул. Північна - просп. Героїв Сталінграда - вул. Маршала Тимошенка - просп. Героїв Сталінграда - вул. Маршала Малиновського - вул. Йорданська - вул. Олександра Архипенка - просп. Героїв Сталінграда - просп. Степана Бандери;
- № 37А від ст. м. "Лісова" до вул. Лісківської за діючою трасою руху, далі по трасі маршруту № 37.