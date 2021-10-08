ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Києві завтра змінить роботу громадський транспорт: маршрути

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 12:47
У Києві завтра змінить роботу громадський транспорт: маршрути Фото: у Києві завтра змінить роботу громадський транспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на вихідні змінить роботу громадський транспорт. Заплановані продовольчі ярмарки на вулицях Лісківській, Марини Цвєтаєвої, Голосіївській, Йорданській, Героїв Севастополя та Татарській.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Київпастранс".

З початку руху до закінчення ярмарків (орієнтовно до 18:00), рух маршрутів буде організовано:

Автобуси:

  • № 2 в напрямку руху до вул. Шолуденка - від вул. Булгакова до вул. Академіка Каблукова за діючим маршрутом, далі - бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на вул. Академіка Каблукова та вул. Героїв Севастополя) - вул. Гарматна - просп. Перемоги до вул. Шолуденка, в зворотному напрямку за діючим маршрутом;
  • № 6 від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);
  • № 39 в напрямку руху до вул. Ракетної по трасі: просп. Голосіївський - просп. Науки - вул. Лисогірська - вул. Ракетна (селище Жовтневе), в зворотному напрямку за діючим маршрутом;
  • № 61 від зал. пл. "Троєщина" до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську).
  • № 31 від ст. м. "Політехнічний інститут" до вул. Багговутівської за діючим маршрутом, далі - вул. Отто Шмідта - вул. Татарська - вул. Нагірна, далі за діючим маршрутом.

Тролейбуси:

  • № 34 по трасі: вул. Північна - просп. Героїв Сталінграда - вул. Маршала Тимошенка - просп. Героїв Сталінграда - вул. Маршала Малиновського - вул. Йорданська - вул. Олександра Архипенка - просп. Героїв Сталінграда - просп. Степана Бандери;
  • № 37А від ст. м. "Лісова" до вул. Лісківської за діючою трасою руху, далі по трасі маршруту № 37.
Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця