ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві новий антирекорд добової смертності від COVID-19

Новость на русском → Київ, Середа 14 жовтня 2020 11:39
У Києві новий антирекорд добової смертності від COVID-19 Фото: епідемія COVID-19 у Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За минулу добу від коронавірусу в Києві помер 21 пацієнт. Це є черговим антирекордом добової смертності з початку епідемії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, за минулу добу COVID-19 виявили у 422 осіб. Найбільше випадків зафіксовано в Деснянському - 91, Оболонському - 61, Дарницькому районах - 59.

"За весь період пандемії в столиці найбільша кількість летальних випадків за добу - померла 21 особа. Загалом коронавірус забрав життя 518 киян", - зазначив Кличко.

З початку епідемії в Києві вже 28 512 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, одужали 10 299 пацієнтів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні за добу підтвердили 5 590 нових випадків коронавірусної хвороби. При цьому було зроблено 63 079 тестів, у тому числі 34 166 методом ПЛР та 28 913 методом ІФА.

Зазначимо, сьогодні було опубліковано постанову Кабінету міністрів, згідно з якою карантин в Україні продовжено до кінця 2020 року, а школам з завтрашнього дня рекомендують піти на канікули.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ COVID-19 Коронавірус
NEWS
На Донбасі бойовики чотири рази відкривали вогонь
Надія Собенкоредактор стрічки новин На Донбасі бойовики чотири рази відкривали вогонь
DAILY
У бойових умовах. Як змінилася українська армія за роки війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У бойових умовах. Як змінилася українська армія за роки війни з Росією