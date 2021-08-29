У Києві через зливу обмежили вхід на станцію метро "Героїв Дніпра"
Фото: у Києві через зливу обмежили вхід на станцію метро "Героїв Дніпра"
У Києві зачинили перший вестибюль станції метро "Героїв Дніпра". Це пов’язано з негодою, яка наразі вирує у столиці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.
"Перший вестибюль станції метро "Героїв Дніпра" зачинено на вхід та вихід для уникнення підтоплення через негоду", - повідомляє пресслужба.
Зазначається, що станція продовжує працювати, однак про відновлення роботи у звичному режимі буде повідомленно додатково. Робота вестибюлю №2 також не обмежувалась.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що у Києві вирує негода через яку затоплена низка вулиць.