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У Києві через зливу обмежили вхід на станцію метро "Героїв Дніпра"

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Київ, Неділя 29 серпня 2021 18:27
У Києві через зливу обмежили вхід на станцію метро "Героїв Дніпра" Фото: у Києві через зливу обмежили вхід на станцію метро "Героїв Дніпра"
Автор: Сергій Пишкін

У Києві зачинили перший вестибюль станції метро "Героїв Дніпра". Це пов’язано з негодою, яка наразі вирує у столиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Перший вестибюль станції метро "Героїв Дніпра" зачинено на вхід та вихід для уникнення підтоплення через негоду", - повідомляє пресслужба.

Зазначається, що станція продовжує працювати, однак про відновлення роботи у звичному режимі буде повідомленно додатково. Робота вестибюлю №2 також не обмежувалась.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що у Києві вирує негода через яку затоплена низка вулиць.

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